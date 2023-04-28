С Новым Годом!

Губернатор Павел Малков не исключил возвращения трамваев на улицы Рязани

Общество
Губернатор Павел Малков не исключил возвращения трамваев на улицы Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков спрогнозировал пути развития общественного транспорта в Рязани.

В ходе прямого эфира, отвечая на вопросы жителей Рязани относительно дальнейших перспектив развития городского общественного транспорта, Малков отметил, что пока с учетом текущего состояния инженерной инфраструктуры использование трамваев невозможно, сообщает «СОРОКА».

При этом Малков пояснил, что вариант появления трамвайных путей при планировании развития Рязани все-таки прорабатывается. На текущий момент, по его мнению, первоочередной задачей является оптимизация использования автобусов и троллейбусов.

#рязань #транспорт #трамвай