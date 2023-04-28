Губернатор Павел Малков не исключил возвращения трамваев на улицы Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков спрогнозировал пути развития общественного транспорта в Рязани.
В ходе прямого эфира, отвечая на вопросы жителей Рязани относительно дальнейших перспектив развития городского общественного транспорта, Малков отметил, что пока с учетом текущего состояния инженерной инфраструктуры использование трамваев невозможно, сообщает «СОРОКА».
При этом Малков пояснил, что вариант появления трамвайных путей при планировании развития Рязани все-таки прорабатывается. На текущий момент, по его мнению, первоочередной задачей является оптимизация использования автобусов и троллейбусов.