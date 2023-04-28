Вавилов: многоуровневая операция Китая по усмирению Украины проводится успешно

Китай, похоже, нашел способ убедить Киев пойти на мирное урегулирование конфликта с РФ на выгодных для себя условиях, и при этом учитывая интересы РФ.
Такое мнение в беседе с журналистом и телеведущим Владимиром Соловьевым высказал политолог-китаист Николай Вавилов, слова которого приводит Федеральное агентство новостей.
«Сделка между Киевом и Пекином скорее всего состоит в том, что КНР выделит Украине денег, если он будет следовать в ключе предложенного мирного плана. Взамен Китай хочет технологии "Южмаша"», – высказал эксперт свое предположение о том, что именно китайский лидер Си Цзиньпин предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому в ходе недавнего телефонного разговора.
При этом, подчеркнул эксперт, важно понимать, что желание сторон не гарантирует результата.
Но очень характерным симптомом улучшения можно считать тот факт, что в Китай по итогам состоявшихся телефонных переговоров отправляется украинский посол Павел Рябикин.
Хотя с 2021 года Украину в Китае представлял только временный заместитель посла. Потому что после того, как отношения между Киевом и Пекином с подачи США были испорчены скандалом вокруг завода «Мотор Сич», украинские власти очень боялись разгневать Вашингтон даже намеком на улучшение отношений с Китаем.
Но теперь киевский режим неожиданно смелел. Именно об этом свидетельствует отправка в Пекин послом экс-министра стратегической промышленности, который не имеет никакого отношения ни к дипломатической работе, ни к КНР, но зато ранее курировал работу «Южмаша» – предприятия, ракетными технологиями которого китайцы интересуются уже очень давно.
«Да, посол Рябикин сейчас поедет в Пекин. Будет попытка передачи завода "Южмаш" китайцам, но США не будут на это смотреть сквозь пальцы. Они сделают все, чтобы сорвать вхождение Украины в этот китайский мирный план. Ситуация очень интересная», – рассуждает Вавилов.
В этой ситуации не ясно, останется ли Владимир Зеленский на посту президента Украины после того, как он начал заигрывать с Пекином, отметил эксперт.
Ведь Соединенные Штаты хотели, чтобы Китай договаривался с Украиной на американских условиях. Но Китай подводит ситуацию к тому, что все пойдет по его правилам.
«Сама фигура посла, который курировал "Южмаш", а теперь полетел в Пекин – это, конечно, черная метка для США. Вашингтон не может позволить, чтобы у китайцев появился аналог нашего "Сармата" или "Воеводы". Для США это смерти подобно на фоне грядущей схватки за Тайвань», – объясняет Вавилов.
При этом эксперт добавил, что проводимая Китаем операция и сопротивление ей со стороны США могут расколоть киевский режим. И тогда по одну сторону останутся марионетки, сохранившие верность Вашингтону, а с другой стороны встанут новые «партнеры» Китая, которых Пекин будет использовать, чтобы воевать с Соединенными Штатами – своим злейшим врагом.