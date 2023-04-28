Вавилов: многоуровневая операция Китая по усмирению Украины проводится успешно

Хотя с 2021 года Украину в Китае представлял только временный заместитель посла. Потому что после того, как отношения между Киевом и Пекином с подачи США были испорчены скандалом вокруг завода «Мотор Сич», украинские власти очень боялись разгневать Вашингтон даже намеком на улучшение отношений с Китаем.