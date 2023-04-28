Митрофанов заявил, что отношения РФС с УЕФА не стали хуже

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал об отношениях с УЕФА после бана, наложенного на российские команды.
Максим Митрофанов заверил, что УЕФА не изменил отношение к России после отстранения клубов из сборных от участия в турнирах под эгидой организации. Слова генсека РФС приводит «Спорт-Экспресс».
«Отношения с УЕФА? Такие же. Хуже не стали. Лучше? К сожалению, пока мы не находимся в стадии принятия решения. Сроки? Вопрос в том, примет ли ФИФА это решение», — отметил Митрофанов.
Российские клубы и национальные сборные были отстранены от международных турниров в конце февраля 2022 года. Это решение напрямую связано с проведением спецоперации ВС РФ на Украине.