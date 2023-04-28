Резников заявил, что Украина внедрила уже 20% стандартов НАТО

Украинские власти внедрили уже 20% стандартов НАТО. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
По его словам, Киев готов к внедрению еще 180 стандартов, что позволит выйти на уровень от 35% до 40%. Страны, принятые в Североатлантический альянс после 1997 года, в среднем внедрили 31% стандартов, отметил Резников.
«Для принятия решения о включении в альянс, как раньше нам казалось, не нужно иметь определенное количество стандартов, введенных НАТО. Это не совсем правильное восприятие. Не все стандарты всем странам нужны», — сказал глава украинского военного ведомства.
В Киеве надеются, что на предстоящем в июле саммите НАТО в Вильнюсе одной из главных тем станет перспектива принятия Украины в Североатлантический альянс, заявил ранее украинский посол в Литве Петр Бешта.