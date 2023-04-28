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Лукашенко потребовал у чиновников не оправдывать недоработки введенными санкциями

Политика
Лукашенко потребовал у чиновников не оправдывать недоработки введенными санкциями

Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что введенные Западом против официального Минска санкции не могут отразиться на работе местных чиновников.

Лидер потребовал у государственных служащих не оправдывать недоработки введенными ограничениями. Чиновники должны забыть о санкциях и начать работать, подчеркнул он в ходе рабочего визита в Ветковский район Гомельской области.

«Да, непросто, сложно. Но непросто "Беларуськалию", нефтеперерабатывающим заводам. Так вы что, занимаетесь этим? Нет. Этим занимаются в правительстве конкретные люди», — указал президент.

Ранее сообщалось, что западные санкции открывают новые возможности для Москвы и Минска. К такому выводу пришел Александр Лукашенко.

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