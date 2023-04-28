Володина рассмешило предложение Матвиенко «посадить» министра здравоохранения

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в шутку попросил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко «пока не сажать» министра здравоохранения Михаила Мурашко. Курьезный случай произошел на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании в Петербурге.
На кадрах видно, как Матвиенко обратилась к Володину с просьбой посадить Мурашко, видимо, имея в виду место в зале. Спикер Госдумы не смог сдержать хохота.
«Валентина Ивановна, вы подождите Мурашко сажать. Ваши определения могут выбить его из колеи», — пошутил Володин, вызвав смех в зале.
Ранее спикер Госдумы заявил, что президент США Джо Байден боится понести ответственность за совершенные преступления, а потому хочет удержаться у власти.