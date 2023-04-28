Журналист Мардан разоблачил безнаказанность действий Пугачевой и Галкина в России

В первую очередь Мардан не поверил, что шоумен Стас Барецкий мог стать новым владельцем шестиэтажного особняка, как тот заявлял ранее. Также журналист усомнился в желании кого бы то ни было «ввязаться в потребительскую фронду», отдав баснословные суммы за огромный дом в Подмосковье. Тем более учитывая многочисленные антироссийские высказывания Пугачевой и Галкина.