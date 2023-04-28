Журналист Мардан разоблачил безнаказанность действий Пугачевой и Галкина в России

Сбежавшие из России певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин✱ (признан иноагентом в РФ) сохранят свой замок в деревне Грязь, к такому выводу пришел журналист Сергей Мардан, рассказавший о безнаказанности действий знаменитой пары в России.
В первую очередь Мардан не поверил, что шоумен Стас Барецкий мог стать новым владельцем шестиэтажного особняка, как тот заявлял ранее. Также журналист усомнился в желании кого бы то ни было «ввязаться в потребительскую фронду», отдав баснословные суммы за огромный дом в Подмосковье. Тем более учитывая многочисленные антироссийские высказывания Пугачевой и Галкина.
«Меня мучает вопрос, что, во-первых, кто-то может отдать такое количество денег за все это. Второе: Пугачева – человек токсичный, а ее так называемый муж еще хуже. Они свой выбор сделали, причем повторили его раз, два, двадцать, чтобы ни у кого не осталось сомнений», — отметил Мардан.
По мнению журналиста, надеяться, что власть накажет семейную пару за выпады в адрес России, не стоит. Он уверен, что Галкину с Пугачевой удастся продать особняк и вывести полученные средства за рубеж.
«Может, налоговая служба инициирует дело о неуплате налогов Аллой или Максимом – но вряд ли будут копать. Если бы хотели вскрыть налоговые нарушения, их бы давным-давно нашли», — заметил Мардан.
В заключение журналист призвал соответствующие органы обратить внимание на продюсеров, у которых, возможно, не так много денег, как у задержанного блогера Елены Блиновской, но с точки зрения общественного запроса «это очень перспективно».
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами