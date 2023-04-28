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Глава Петербурга Александр Беглов занял последнюю позицию в рейтинге репутации губернаторов

Общество
Глава Петербурга Александр Беглов занял последнюю позицию в рейтинге репутации губернаторов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов занял последнюю строчку в апрельском рейтинге аналитического агентства PRAVDASERM. Результаты исследования появились на сайте сервиса.

На первом месте в рейтинге оказался мэр Москвы Сергей Собянин, набрав 88% голосов. При этом последняя позиция досталась Беглову с его заниженной до 39% репутацией.

Стоит отметить, что петербургский градоначальник все чаще стал демонстрировать негативные показатели в федеральных рейтингах. По информации PRAVDASERM, по итогам декабря прошлого года он занял 86 строчку из 89 возможных, что равносильно репутации в 50%.

Низкие показатели Беглова могут быть связаны с его управленческими провалами, нерешенными городскими проблемами и неудачными реформами. В частности, губернатор не выполняет свои обещания, в том числе связанные со строительством новых станций метрополитена.

#санкт-петербург #беглов #рейтинг PRAVDASERM