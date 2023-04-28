Politico: Европу ждет засуха и сильнейший дефицит воды

Европу ожидает новый кризис — острый дефицит питьевой воды. Об этом сообщили журналисты американского издания Politico.
Если верить спутниковым снимкам, уже сейчас европейские страны страдают от сильной засухи, которая продолжается с 2018 года. Постепенно увеличивающаяся температура затрудняет восполнение водного баланса, в результате чего, по мнению ученых, континент оказался в тяжелом положении.
«Несколько лет назад я бы сказал, что у нас в Европе достаточно воды. Теперь, похоже, мы можем столкнуться с проблемами», — прокомментировал один из участников спутникового исследования Торстен Майер-Гюрр.
Несмотря на периодическую влажность, которая помогает восстановить верхний слой почвы, эксперты уверены, что даже обильные дожди не смогут устранить продолжающуюся нехватку грунтовых вод в Европе.
Обозреватели подчеркнули, что уже сейчас правительства европейских стран усиленно пытаются решить проблему как текущего, так и будущего дефицита, параллельно пытаясь сбалансировать напряжение, возникающее из-за растущей конкуренции за воду.
«Засуха станет одним из центральных политических и территориальных споров в нашей стране в ближайшие годы», — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.
Эксперты считают, что прошлогодняя засуха в Европе истощила поверхностные и подземные резервуары. Зима должна была принести облегчение, но наиболее пострадавшие регионы континента так и не получили желаемого уровня осадков из-за потепления.
Так, итальянский исследовательский фонд CIMA обнаружил, что к середине апреля количество осадков сократилось на 64%. Это напрямую отразилось на положении сельского хозяйства. В отчете испанской ассоциации фермеров COAG говорится, что в 2023 году в целых четырех регионах придется «списать» некоторые зерновые культуры из-за климатического несоответствия.
В связи со сложившейся ситуацией испанские власти были вынуждены издать указ о борьбе с засухой. Вместе с этим президент Франции Эммануэль Макрон утвердил национальную стратегию управления водными ресурсами. Так, потребление воды в стране будет сокращено на 10% к концу десятилетия в ультимативной форме.
Однако экологи считают, что страны делают слишком мало для решения существующей проблемы. Экс-депутат Европарламента Элеонора Эви раскритиковала план итальянского правительства из-за неспособности «устранить корень водного кризиса в стране». По ее мнению, Рим должен сконцентрировать на восстановлении лесов и сокращению потерь питьевой воды, вызванных утечками.
Положение частично могла бы спасти холодная зима с большим количеством осадков, однако тогда Европа окончательно будет погребена под «завалами» энергетического кризиса. По сути, западная половина континента оказалась между молотом и наковальней — либо смириться с отсутствием тепла и электричества, либо страдать от дефицита воды и пищевых продуктов.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как Европе угрожает рекордная засуха, которая серьезно ударит по сельскому хозяйству региона.