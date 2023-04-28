Politico: Европу ждет засуха и сильнейший дефицит воды

В связи со сложившейся ситуацией испанские власти были вынуждены издать указ о борьбе с засухой. Вместе с этим президент Франции Эммануэль Макрон утвердил национальную стратегию управления водными ресурсами. Так, потребление воды в стране будет сокращено на 10% к концу десятилетия в ультимативной форме.