Создательницу «Марафона желаний» Блиновскую отправили под домашний арест

Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения для блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Блогера отправили под домашний арест до 26 июня. В отношении создательницы «Марафона желаний» возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей и легализации более 43 млн рублей. Свою вину Елена Блиновская признала.
Блиновскую задержали в районе погранпункта Красная Горка под Смоленском. Знаменитость собиралась пересечь границу с Белоруссией, чтобы оттуда вылететь в Узбекистан, где у нее было запланировано выступление. Стоимость билетов на него составила от 90 до 780 долларов.