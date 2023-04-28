Создательницу «Марафона желаний» Блиновскую отправили под домашний арест

Блиновскую задержали в районе погранпункта Красная Горка под Смоленском. Знаменитость собиралась пересечь границу с Белоруссией, чтобы оттуда вылететь в Узбекистан, где у нее было запланировано выступление. Стоимость билетов на него составила от 90 до 780 долларов.