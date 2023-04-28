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Сальдо заявил, что попытка контрнаступления на Херсонском направлении не принесет успеха ВСУ

Армия
Сальдо заявил, что попытка контрнаступления на Херсонском направлении не принесет успеха ВСУ

Попытка Вооруженных сил Украину перейти в контрнаступление на Херсонском направлении не принесет Киеву успеха. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, Антоновский мост и Каховская плотина находятся под контролем российских войск. Поэтому у ВСУ остается один выход — форсировать Днепр, используя плавсредства.

«По воде много не бросишь, потому что большая часть (десанта ВСУ. — Прим. ред.) будет лежать на дне Днепра», — сказал Сальдо.

Российские войска выстроили на левом берегу Днепра глубоко эшелонированную оборону и готовы к отражению любых атак противника, отметил врио губернатора Херсонской области.

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