Сальдо заявил, что попытка контрнаступления на Херсонском направлении не принесет успеха ВСУ

Попытка Вооруженных сил Украину перейти в контрнаступление на Херсонском направлении не принесет Киеву успеха. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, Антоновский мост и Каховская плотина находятся под контролем российских войск. Поэтому у ВСУ остается один выход — форсировать Днепр, используя плавсредства.
«По воде много не бросишь, потому что большая часть (десанта ВСУ. — Прим. ред.) будет лежать на дне Днепра», — сказал Сальдо.
Российские войска выстроили на левом берегу Днепра глубоко эшелонированную оборону и готовы к отражению любых атак противника, отметил врио губернатора Херсонской области.