Советник офиса Зеленского Подоляк рекомендовал Китаю дистанцироваться от России

Китай должен дистанцироваться от России, чтобы сохранить свое экономическое и политическое влияние, заявил советник руководителя офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
По словам политика, Пекин на протяжении года не мог определиться с позицией по украинскому кризису. Теперь КНР следует выбрать: либо Китай работает в рамках международного законодательства, либо страна остается в стороне.
«И тогда он постепенно будет терять свое влияние, в том числе и экономическое», — подчеркнул Подоляк на телевидении.
Ранее сообщалось, что китайский лидер Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.