Украинские чиновники и их иностранные союзники распространили информацию о «насильственной депортации» детей, которую опровергли эвакуированные из зоны боевых действий жители Бахмута. Основываясь на данные слухи, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) объявила эти действия геноцидом, сообщает ФАН.
Военный корреспондент Александр Симонов, демонстрируя реальное положение дел, в своем Telegram-канале рассказал, как сейчас живет мальчик, которого спасли бойцы ЧВК «Вагнер» в пасхальную ночь. Мальчик Вова вместе с группой гражданских был перевезен в безопасное место, где им оказали всю необходимую помощь.
В ходе операции по спасению мирных жителей, штурмовики прониклись к мальчику, подарив ему шеврон с символикой ЧВК «Вагнер». Бойцы и сейчас следят за его судьбой, навещая и радуя подарками. Защитники Донбасса надеются, что это поможет ребенку забыть все ужасы войны, которые он пережил.
«Я все еще продолжаю следить за судьбой мальчика Вовы, которого бойцы ЧВК "Вагнер" недавно "насильно эвакуировали" из Бахмута. После нашей последней встречи дела у него стали еще лучше. Они с мамой смогли найти ее родителей, и наконец-то семья полностью воссоединилась в одном из городов ДНР», — рассказал Александр Симонов.
Мама мальчика опровергла заявления украинского президента Владимира Зеленского и поддерживающих его сил о «депортации» населения.
«Только наш пан президент говорит, что вы нас насильно увозите. Мы куплены и вам интервью даем за деньги. Нет, пан президент, успокойтесь. Мы реально говорим большое спасибо ЧВКашкам. Они не то, что ваши воины, которые стреляли нам в спину, разбивали наши дома, убивают наших родителей. Я хочу, чтобы вы оказались на нашем месте. Со своей родней, со своими родителями. И чтоб у вас в три часа ночи горел дом с вашими родными. Хочу, чтобы вы почувствовали это на своей шкуре. Клянусь: это не куплено, и никто ничего мне не платил», — сказала она.
Военкор Симонов сообщил, что родители мальчика в скором времени смогут получить работу на освобожденных территориях, а также служебное жилье. Кроме того, эвакуация мирных граждан продолжается по мере продвижения сил ЧВК «Вагнер» по Бахмуту и его окрестностям. Однако украинские войска не стесняясь продолжают использовать жилые дома для прикрытия своих войск и техники.