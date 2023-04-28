Мама спасенного «вагнеровцами» мальчика Вовы опровергла слухи о «насильственной эвакуации» жителей Донбасса

Военкор Симонов сообщил, что родители мальчика в скором времени смогут получить работу на освобожденных территориях, а также служебное жилье. Кроме того, эвакуация мирных граждан продолжается по мере продвижения сил ЧВК «Вагнер» по Бахмуту и его окрестностям. Однако украинские войска не стесняясь продолжают использовать жилые дома для прикрытия своих войск и техники.