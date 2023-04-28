Попов: новая тактика ВКС РФ стала для ВСУ большой проблемой

Российские ВКС, выполняя поставленные задачи в зоне специальной военной операции на Украине, обеспечивают безопасность экипажей. Для этого, в частности, они стараются не входить в зону прямого столкновения с украинскими силами и в зону действия ПВО противника.
Об этом в разговоре с «ПолитЭкспертом» рассказал заслуженный военный летчик РФ, экс-глава Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при МО России Владимир Попов.
Ранее украинский генерал, командующий объединенными силами Украины Сергей Нечаев пожаловался на тактику российских пилотов, которые не позволяют силам ПВО ВСУ сбивать их во время нанесения ударов.
В частности, Нечаев заявил, что украинские военные не могут сбивать российские самолеты, так как те наносят удары, не входя в зону действия ПВО, а также действуют под прикрытием хорошо вооруженных истребителей.
«Действия бомбардировщиков прикрывают истребители типа Су-30 и Су-35, бортовое вооружение которых позволяет обнаруживать и уничтожать наши самолеты-перехватчики еще до приближения на расстояние пуска ракет "воздух — воздух"», – сообщил командующий.
Как отметил по этому поводу Владимир Попов, украинские вооруженные силы имеют на вооружении разные зенитно-ракетные комплексы, включая и передвижные зенитно-артиллерийские системы, пушки и пулеметы, способные поразить входящие в зону их действия самолеты и вертолеты ВКС РФ.
И именно поэтому российские воздушные суда, выполняя боевую задачу, стараются не входить в зону прямого столкновения с украинскими силами и средствами противовоздушной обороны.
«В некоторых случаях мы все равно выполняем полеты по маршруту с заходом на территорию противника на достаточно большую глубину по необходимости и при условии, что мы предварительно наносим удар по пунктам базирования личного состав ВСУ или по силам и средствам ПВО, которые мы разведывали заблаговременно. Артиллерийскими системами, системами залпового огня, а потом уже — авиационный удар в этом коридоре пролета», – уточнил заслуженный военный летчик.
Когда есть возможность, российские самолеты вообще не заходят в воздушное пространство противника, используя ракеты класса «воздух – поверхность» или корректируемые авиабомбы, которые сбрасываются с достаточно большой высоты и затем планируют до заданной цели.
Украинские силы ПВО при этом могут наблюдать за маневрами ВКС РФ, но им трудно противостоять и ракетам «Кинжал», и планирующим авиабомбам.
«Эти боеприпасы перехватить силами и средствами ПВО современными даже не так просто, потому что они малоразмерные, не излучают как правило электронных импульсов. На экранах локаторов они не отмечаются, их надо отслеживать в большей степени визуально, что тоже сложно, – объяснил Попов. – Зимой, весной и осенью много осадков, туманы, облака, затруднена визуализация. Из-за погодных условий удары оказываются внезапными и становится для ВСУ большим и проблемным вопросом».
А Россия, между тем, успешно использует сложные метеоусловия в свою пользу, так как украинские приборы визуального контроля воздушного пространства, в том числе и на переносных ЗРК, оказываются неэффективны. При этом средств радиолокации, позволяющих идентифицировать воздушные объекты по звуку и локации, у ВСУ еще нет.
Помимо этого, российские военные летчики прибегают к тактике противоракетного и противозенитного маневрирования, резко изменяя высоту и курсовые углы в горизонтальной плоскости истребителя, добавил Попов.
«Так мы вносим дезорганизацию в системы прицеливания и отслеживания нашего воздушного судна, а это увеличивает время принятия решения по пуску ракеты. Пуск ракет и стрельба зенитными снарядами выполняется в упрежденную точку, а ее становится затруднительно вычислить. ВСУ теряют ее из виду или сопровождают ее и выполняют условный пуск, чтобы хоть как-то отразить налет. В это время величина промаха по воздушной цели значительно увеличивается». – рассказал военный эксперт.
Именно так, по его словам, и происходят воздушные дуэли между средствами украинской противовоздушной обороны и российскими ВКС в зоне спецоперации.