Попов: новая тактика ВКС РФ стала для ВСУ большой проблемой

А Россия, между тем, успешно использует сложные метеоусловия в свою пользу, так как украинские приборы визуального контроля воздушного пространства, в том числе и на переносных ЗРК, оказываются неэффективны. При этом средств радиолокации, позволяющих идентифицировать воздушные объекты по звуку и локации, у ВСУ еще нет.