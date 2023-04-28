Глава МИД Германии Бербок опозорилась в прямом эфире после вопроса о России

Глава МИД Германии Анналена Бербок оконфузилась во время выступления в прямом эфире после вопроса, который касался России. Пользователи устроили ей холодный душ в Сети.
В бундестаге у министра иностранных дел ФРГ спросили, поддерживает ли ведомство предложение Франции о переговорах РФ и Украины. Бербок в свою очередь дала очень обтекаемый комментарий, тем самым посрамив собственную честь. Депутат Севим Дагделен охарактеризовала ее ответ, как «нет-да». Это не оценили и комментаторы.
«Это невыносимо. Четкий вопрос— и полное отсутствие ответа. Эта фрау абсолютно непредсказуема», — взбесился один из них.
«Зеленский своим указом исключил возможность переговоров с Путиным. А фрау Бербок намеренно солгала о переговорах — либо она просто не знает этого», — заметил другой.
После такой позорной речи юзеры сочли Бербок некомпетентной и неприятно удивились тому, что именно она представляет Германию на политическом поле. Они признались, что испытывают страх при каждом выступлении немецкого дипломата. Пользователи усомнились в том, что она когда-нибудь осознает, что из себя представляет переговорный процесс.