Глава МИД Германии Бербок опозорилась в прямом эфире после вопроса о России

После такой позорной речи юзеры сочли Бербок некомпетентной и неприятно удивились тому, что именно она представляет Германию на политическом поле. Они признались, что испытывают страх при каждом выступлении немецкого дипломата. Пользователи усомнились в том, что она когда-нибудь осознает, что из себя представляет переговорный процесс.