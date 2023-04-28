Политолог Кедми: Россия может остановить провокации США при помощи спецоперации на Украине

Последний оплот надежд американцев должен рухнуть, считает израильский политолог. Он отметил, что речь идет о киевском режиме, который действует под диктовку коллективного Запада во главе с Вашингтоном. Своим мнением Кедми поделился в авторской передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».