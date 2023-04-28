Израильский дипломат Яков Кедми описал сценарий развала антироссийского курса официального Вашингтона. По словам бывшего руководителя службы «Натив», Москва может остановить провокации Соединенных Штатов при помощи спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Последний оплот надежд американцев должен рухнуть, считает израильский политолог. Он отметил, что речь идет о киевском режиме, который действует под диктовку коллективного Запада во главе с Вашингтоном. Своим мнением Кедми поделился в авторской передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
«Чтобы после Украины у них не было ни желания, ни возможности устраивать очередную провокацию против РФ. И результаты этих боев должны положить этому конец раз и навсегда. Тогда все, кого вы видели, заткнутся и отправятся на свалку истории. А что будет с Америкой – ну, пусть бог им поможет», — отметил экс-руководитель службы «Натив».
Ранее сообщалось, что мир на Украине не будет достигнут за счет территориальных компромиссов. Такой оценкой ситуации поделился глава киевского режима Владимир Зеленский.