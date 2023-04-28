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Политолог Кедми: Россия может остановить провокации США при помощи спецоперации на Украине

Политика
Политолог Кедми: Россия может остановить провокации США при помощи спецоперации на Украине

Израильский дипломат Яков Кедми описал сценарий развала антироссийского курса официального Вашингтона. По словам бывшего руководителя службы «Натив», Москва может остановить провокации Соединенных Штатов при помощи спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Последний оплот надежд американцев должен рухнуть, считает израильский политолог. Он отметил, что речь идет о киевском режиме, который действует под диктовку коллективного Запада во главе с Вашингтоном. Своим мнением Кедми поделился в авторской передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Чтобы после Украины у них не было ни желания, ни возможности устраивать очередную провокацию против РФ. И результаты этих боев должны положить этому конец раз и навсегда. Тогда все, кого вы видели, заткнутся и отправятся на свалку истории. А что будет с Америкой – ну, пусть бог им поможет», — отметил экс-руководитель службы «Натив».

Ранее сообщалось, что мир на Украине не будет достигнут за счет территориальных компромиссов. Такой оценкой ситуации поделился глава киевского режима Владимир Зеленский.

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