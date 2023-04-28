Военный эксперт Литовкин: планирующие бомбы РФ наводят ужас на США и Украину

Как объяснил Литовкин, планирующие бомбы называют фантастическими не потому, что они обладают какими-то особенными характеристиками, а из-за их дешевизны. Боеприпасы были созданы много лет назад: раньше их сбрасывали с самолетов, и они не обладали такой высокой точностью, как сейчас, после модернизации. Тем более что и само усовершенствование оружия обошлось не так дорого, уточнил полковник запаса.