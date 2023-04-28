Военный эксперт Литовкин: планирующие бомбы РФ наводят ужас на США и Украину

Вооруженные силы Украины (ВСУ) боятся планирующих бомб, применяемых ВС РФ в ходе спецоперации, поскольку они попросту бессильны перед такого рода оружием. Боеприпасы сбрасываются с самолетов вне зоны действия систем противовоздушной обороны (ПВО), после чего самостоятельно пролетают некоторое расстояние до цели.
Так военный обозреватель, полковник запаса Виктор Литовкин в беседе с «Политикой Сегодня» отреагировал на публикацию в журнале Newsweek, где украинский аналитик Александр Коваленко пожаловался на используемые Россией планирующие бомбы. Их производство, по словам собеседника американского издания, обходится Москве относительно недорого.
«Планирующие бомбы — это довольно изобретательное фантастическое оружие. С помощью этих боеприпасов русские могут поразить большое количество целей с относительно небольшими затратами и в конечном итоге нанести большой урон своему противнику», — передает Newsweek слова военного эксперта Гая МакКардла.
Как объяснил Литовкин, планирующие бомбы называют фантастическими не потому, что они обладают какими-то особенными характеристиками, а из-за их дешевизны. Боеприпасы были созданы много лет назад: раньше их сбрасывали с самолетов, и они не обладали такой высокой точностью, как сейчас, после модернизации. Тем более что и само усовершенствование оружия обошлось не так дорого, уточнил полковник запаса.
«Ничего фантастического в этих бомбах нет, кроме того, что они высокоточные, и самолеты, которые несут эти бомбы, могут наносить удары, не заходя в зону действия средств ПВО противника. Эти бомбы обладают специальным двигателем, который несет их по небу и аппаратурой, которая наводит их на цель, вот и все», — объяснил собеседник «ПС».
Литовкин согласился с тем, что такого рода оружие наносит ощутимый ущерб ВСУ, особенно если применяются фугасные авиационные бомбы (ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1000). Они могут поражать не только такие цели на земле, как системы управления, штабы, сосредоточения боевой техники, но и подземные сооружения, к примеру, склады с боеприпасами или топливом.
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