Глава Сербии Вучич приехал в город Сокобаня на церемонию открытия моста

Ранее возникли слухи об экстренной госпитализации Вучича в Военно-медицинскую академию в Белграде. Такие публикации стали появляться в Twitter. Глава республики в свою очередь опроверг эти материалы и дал понять, что чувствует себя хорошо и собирается в тур по стране.