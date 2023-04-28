Глава Сербии Вучич приехал в город Сокобаня на церемонию открытия моста

Президент Сербии Александр Вучич приехал в город Сокобаня, чтобы поучаствовать в церемонии открытия моста. Соответствующей информацией поделился корреспондент РИА Новости.
Согласно официальным данным, в настоящее время сербский лидер выступает на торжественном мероприятии. Местные телеканалы продемонстрировали подтверждающие это кадры.
Ранее возникли слухи об экстренной госпитализации Вучича в Военно-медицинскую академию в Белграде. Такие публикации стали появляться в Twitter. Глава республики в свою очередь опроверг эти материалы и дал понять, что чувствует себя хорошо и собирается в тур по стране.