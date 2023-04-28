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Резников: ВСУ получили от Дании партию самоходок CAESAR

Армия
Резников: ВСУ получили от Дании партию самоходок CAESAR

Самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR французского производства, полученные украинской армией от Дании, заступили на боевое дежурство. Такое заявление сделал глава минобороны Украины Алексей Резников.

Ранее сообщалось, что датское правительство заявило о намерении предоставить украинским вооруженным силам 19 самоходных артиллерийских орудий CAESAR, которые были заказаны у Франции. По словам Резникова, установки уже прибыли на Украину и несут боевое дежурство.

Исполняющий обязанности главы минобороны Дании накануне сообщил, что Украина получит первые танки Leopard 1, предоставленные Нидерландами, Данией и ФРГ, в начале мая текущего года.

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