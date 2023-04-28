«За такое не увольняют?» Глава Коми близок к отставке из-за ссоры с сотрудником ППС

Все это может свидетельствовать о том, что Уйбу готовят к сложению полномочий, считают эксперты. Они не исключают, что региональный глава пал «жертвой» конфликта с местными силовыми структурами – это бы объяснило, как видео с Уйбой попало в сеть и почему рядовой сотрудник ППС осмелился заявить главе региона, что жители пожаловались на него за нарушение ПДД.