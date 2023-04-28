«За такое не увольняют?» Глава Коми близок к отставке из-за ссоры с сотрудником ППС

Около 10,5 тысячи россиян считают, что нужно уволить главу Республики Коми Владимира Уйбу после скандального диалога с сотрудником ППС – об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного политологом Маратом Башировым.
Так, 62% проголосовавших из 44,7 тысячи человек выступают «за» увольнение, а 21% считает, что не стоит горячиться с отставкой. Сам Баширов назвал поведение Уйбы «просто отвратительным» и предположил в Telegram, что в сентябре «нам предстоят еще одни выборы губернатора».
Казалось бы, за высокомерие и неправильную парковку с поста главы региона не увольняют – однако кадры, где Уйба хамит полицейскому, показали федеральные СМИ, а несколько депутатов Госдумы РФ возмутились и подняли вопрос об отставке. В Кремле за главу Коми до сих пор не заступились.
Все это может свидетельствовать о том, что Уйбу готовят к сложению полномочий, считают эксперты. Они не исключают, что региональный глава пал «жертвой» конфликта с местными силовыми структурами – это бы объяснило, как видео с Уйбой попало в сеть и почему рядовой сотрудник ППС осмелился заявить главе региона, что жители пожаловались на него за нарушение ПДД.
Спланированная акция?
Два видео с Уйбой, «слитые» в интернет – признак спланированной акции, считают авторы местного Telegram-канала «KomiLeaks». В МВД по Коми официально так и не заявили о том, проверяются ли обстоятельства публикации ролика, предназначенного для служебного пользования, в соцсетях – судя по всему, разбираться там не спешат.
Вместе с этим силовой блок республики активно включается в текущую политику, как бы заменяя Уйбу: прокурор Николай Егоров объезжает регион, инспектируя строительство школ и «снижает административное давление на бизнес» – в общем, отбирает прерогативу губернатора.
При этом резкое поведение Уйбы обсуждают СМИ федерального уровня – издания РБК и «Коммерсантъ», также кадры видеозаписи, где глава региона говорит, что «граждане жалуются на то, на что жаловаться не надо, временно территорию я оцепил под себя», появились на телеканале «Россия 24».
«А глава Коми Уйба, видимо, катится к закату... Эти кадры сейчас были по "России 24", просто так этого быть не могло», – отметил журналист Кирилл Шулика в Telegram.
Не добавляют уверенности в продолжении карьеры Уйбы и его предыдущие конфликты – с депутатом Госдумы Олегом Михайловым, который ныне считает отставку главы «неминуемой» (в этот раз к опале Уйбы присоединился популярный телеведущий и депутат ГД Евгений Попов), а также перепалка с генсеком «Единой России» Андреем Турчаком в 2021 году. В Кремле якобы уже выражали нежелание работать с Уйбой, отмечало издание «Октагон».
«От меня лично ему совет – написать заявление об отставке и уйти. Не должен такой человек занимать должность главы региона, если он себе позволяет такое поведение. Это извращение того, чем должен заниматься руководитель региона», – заявил депутат ГД Владимир Кошелев в эфире программы «Народный фронт».
Некрасивая история
Судя по всему, конфликт Уйбы с руководством «Единой России», депутатами Госдумы и местными силовыми структурами продолжается – поэтому каждый скандал с его участием не будут «заминать», а, напротив, постараются сделать как можно более публичным.
Сама по себе история с хамством полицейскому ни во что серьезное бы не вылилась, полагает политолог-регионалист Виталий Иванов, но вкупе с предыдущими инцидентами можно рассчитывать на накопительный эффект.
«Когда человек неоднократно попадает в истории, своеобразно себя ведет, допускает неоднозначные высказывания и так далее – все это формирует определенное представление о нем как у населения региона, так и у федерального руководства. Когда придет время решать вопрос, в частности, о следующем сроке, все это может быть принято во внимание», – заявил Иванов «Региональным комментариям».
В данный момент никаких радикальных решений вроде отставки Уйбы предпринято не будет, считает эксперт, поскольку «за такое не увольняют» – вышла «некрасивая история», но не более.
Тем не менее неизвестно, сколько еще подобных историй, заснятых на скрытую камеру, произойдет до конца срока полномочий главы Коми.
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