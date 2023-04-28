Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

В сообщении ведомства подчеркивается, что дальнейшие решения Банка России по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также с условием оценки рисков со стороны внутренних и внешних факторов и реакции на них финансовых рынков.