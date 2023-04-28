Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Совет директоров Банка России на заседании 28 апреля принял решение вновь оставить без изменений ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В этом значении показатель сохраняется пятый раз подряд.
Обосновывая свое решение, регулятор отметил, что темпы прироста цен в России с конца 2022 года хоть и увеличились, но являются умеренными. В то же время инфляционные ожидания населения демонстрируют снижение, а экономическая активность предприятий — повышение, которое опережает февральские прогнозы.
В сообщении ведомства подчеркивается, что дальнейшие решения Банка России по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также с условием оценки рисков со стороны внутренних и внешних факторов и реакции на них финансовых рынков.