Маслов объяснил, зачем Си Цзиньпин на самом деле позвонил Зеленскому

Председатель КНР Си Цзиньпин согласился наконец, спустя несколько недель уговоров, провести телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским только для того, чтобы лично убедиться в его полной зависимости от воли Вашингтона и абсолютной недоговороспособности.
Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» высказал директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
«Звонок нужен был Си Цзиньпину для того, чтобы лично выяснить позицию Зеленского. Потому что Си Цзиньпин прекрасно понимает, что Вашингтон и Украина идут вместе, и они не хотят вступать в переговорный процесс, – объяснил эксперт. – То есть, Си Цзиньпин пытался определить, насколько вообще Зеленский самостоятелен в своих решениях по любому урегулированию – мирному или военному. В этом была суть разговора».
Китай, добавил Маслов, оказался пока единственным государством, которому удалось своими мирными инициативами «набрать очки». Хотя до него многие страны предпринимали попытки подключиться к процессу мирного урегулирования конфликта – это Турция, Франция, Германия, Бразилия.
«Все пытались сделать, но никто с мертвой точки не сдвинулся, кроме того, что они потратили время на телефонные разговоры, в реальности никакого эффекта не было. Китай – первая страна, которая сдвинула вообще процесс с мертвой точки», – заявил политолог.
При этом, по его словам, понятно, что до хоть какого-то промежуточного итога еще далеко. Да и сам китайский лидер заявил, что в деле мирного урегулирования украинского конфликта придется идти против ветра. Но тем не менее процесс пошел.
Хотя изначально предложенный Пекином мирный план из десяти пунктов, был воспринят как просто китайская декларация, просто добрые пожелания. Но теперь, когда и президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам, и украинский лидер не послал китайского «куда подальше», ясно, что диалог идет, заключил Маслов.