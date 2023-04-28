Пользователи Twitter взбесились после слов Борреля о «справедливом мире» на Украине

Глава евродипломатии Жозеп Боррель никогда не хотел мира на Украине. Такое мнение выразили пользователи Twitter.
Недавно дипломат опубликовал пост, в котором высказался об инициативах по урегулированию конфликта. По его словам, «справедливый мир» должен быть основан на условиях Украины.
Высказывание вызвало бурное обсуждение в Сети. По мнению пользователей, невозможно достичь мира, опираясь на условия одной стороны. Боррель просто пытается убить мирный процесс еще до его рождения, считают комментаторы.
«Что за оксюморон "справедливый мир на украинских условиях"? По определению "справедливый" означает — для всех сторон, несомненно, основанный и на российских условиях», – взбесился один из пользователей.
«Украинские условия? Вы имеете в виду условия, согласованные Россией и Украиной в феврале прошлого года, когда Джонсон поспешно прилетел в Киев и остановил их подписание?» – задался вопросом другой комментатор.
«А какой мир предложили ЕС и США?» – добавили юзеры.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев желает получить план по вступлению в НАТО.