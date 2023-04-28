Гагин: погодные условия не позволяют ВСУ начать обещанное контрнаступление

Вооруженные силы Украины не могут начать обещанное контрнаступление на фоне плохой погоды в зоне СВО. Таким мнением поделился советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин.
«Сейчас распутица не даст перемещать значительные воинские формирования, потому что поля просто раскисли, передвигаться там невозможно», — объяснил эксперт в эфире Первого канала.
По словам Гагина, украинские военные боятся передвигаться по асфальтированным трассам. Это связано с тем, что их контролирует российская артиллерия и авиация.