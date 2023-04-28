Писториус заявил, что поставки немецких танков Leopard 1 на Украину начнутся в середине года

Германия начнет передачу Украине до 80 танков Leopard 1 в середине года. Об этом заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью испанскому изданию Vanguardia.
Кроме того, Писториус отметил, что в ходе недавней встречи контактной группы НАТО по Украине на авиабазе Рамштайн, были достигнуты договоренности о создании на территории Польши центра технического обслуживания танков Leopard 2.
«Поставки до 80 боевых танков Leopard 1 начнутся в середине года», — сказал Писториус.
Ранее сообщалось, что в марте на Украину из Германии уже были доставлены 18 танков Leopard 2 A6. Также правительство Испании заявило о намерении передать в ближайшее время Киеву шесть танков Leopard 2 A4.