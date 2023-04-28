Песков: Молдавия стремительно дрейфует в сторону русофобии

Москва сожалеет в связи с недружественными шагами Молдавии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал решение Кишинева запретить российскому лидеру Владимиру Путину посещать республику.
По словам Пескова, власти Молдавии стремительно дрейфуют в сторону русофобии. Москва сожалеет в связи с недружественным курсом Кишинева, подчеркнул пресс-секретарь.
Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что действующие власти республики не позволят Путину въехать в страну.