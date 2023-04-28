Хуснуллин посетил Бахмут и заявил, что поврежденный город можно восстановить

Бахмут (Артемовск) поврежден, но его можно восстановить, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Зампредседателя Правительства России по поручению президента страны Владимира Путина посетил новые регионы, в том числе Бахмут. Он отметил, что поврежденный после обстрелов ВСУ город можно восстановить — такой опыт у РФ есть.
Наступление в Бахмуте осуществляется исключительно силами бойцов ЧВК «Вагнер». В настоящее время «музыканты» контролируют населенные пункты Берховка, Красная гора и Парасковиевка.