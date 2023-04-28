Науседа: бригада бундесвера будет размещена в Литве к 2026 году

На территории Литвы в 2026 году может быть развернута бригада вооруженных сил Германии. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
По словам Науседы, Вильнюс должен проделать большой объем работ, подготовить всю соответствующую инфраструктуру, после чего будет принято решение о размещении на территории страны бригады бундесвера.
«Литва делает домашнее задание, делает шаги и вознаграждается за это соответствующей реакцией Германии, то есть усилением военного присутствия на территории Литвы», — сказал Науседа.
Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС Литвы и Германии провели совместные учения, в ходе которых отрабатывались вопросы переброски подразделений при выполнении боевых задач.