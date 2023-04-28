Зюганов: КПРФ представит своего кандидата на выборах главы России в 2024 году

Коммунистическая партия России выдвинет собственного кандидата на предстоящей президентской гонке. Соответствующее заявление сделал глава КПРФ Геннадий Зюганов.
Депутат предупредил, что на выборах в следующем году политическая сила не намерена выступать в поддержку кандидата от правящей партии. По его словам, КПРФ планирует предложить обновленный курс.
«Наша задача максимально дружно отработать. Мы к выборам всерьез относимся. Нужна команда, нужен новый курс, нужна политическая воля», — привели слова Зюганова корреспонденты РИА Новости.
Ранее российский лидер Владимир Путин дал понять, что выборы главы государства пройдут в строгом соответствии с буквой закона. Он добавил, что на голосовании будут соблюдены все демократические конституционные процедуры.