Галкин иронично отреагировал на предложение Вайкуле стать президентом России

Юморист и телеведущий Максим Галкин✱ (признан иноагентом в РФ) с иронией отреагировал на предложение певицы Лаймы Вайкуле баллотироваться на пост президента России.
Вайкуле с восторгом говорит о муже своей подруги Аллы Пугачевой. По ее словам, Галкин мог бы стать президентом России. Певица заявила, что голосовала бы за юмориста. Сам телеведущий с иронией отреагировал на предложение артистки.
«Он смеялся: "Лайма, ну ты как всегда! Ну ты, конечно, наговорила". Я говорю: "Максим, прости, но это мое мнение". Вот и все», — рассказала Вайкуле в шоу на YouTube.
Также певица комментировала предположение, что Пугачева финансирует ВСУ. Артистка заявила, что подруга даже ей не заняла деньги. Вайкуле призналась, что Примадонна посмеялась над словами подруги, а та отметила, что просто развлекала зрителей.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами