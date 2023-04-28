Подоляка: ВС РФ посеяли нерешительность в рядах ВСУ перед контрнаступлением

Начало украинского контрнаступления постоянно откладывается из-за понимания того, что ВСУ уже не смогут повторить те относительные успехи, которых они достигли осенью 2022 года. Именно укрепление российской обороны в зоне СВО срывает наступательные планы Киева. Поэтому украинское командование мечтает о том, чтобы российские войска сами пошли в атаку.
Об этом в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале рассказал военный блогер и журналист Юрий Подоляка, по словам которого Россия очень хорошо подготовилась к отражению весеннего наступления ВСУ, которым Киев и Запад грозят на протяжении всех последних месяцев.
Но тот факт, что украинские войска медлят с наступлением, вовсе не означает, что российская сторона должна перехватить эту инициативу, считает эксперт.
Украинская сторона хорошо понимает, на каком высоком уровне организована оборона российских сил, а также отдает себе отчет в серьезности ставок. Поэтому командование и затягивает с началом наступления – потому что опасается его провала, убежден Подоляка.
В этой ситуации киевский режим очень хотел бы поймать российскую армию на атаке, когда она потратит силы на взлом украинской обороны и будет ослаблена, чтобы именно в этот момент нанести решающий удар. Потому что та эшелонированная оборона, которую за последние месяцы возвела по свою сторону фронта Россия, для ВСУ может оказаться непроходима.
«Их предыдущие успехи были связаны с тем, что на тех направлениях у нас не было обороны, и они просто прошли по пустым местам. А сейчас они понимают, что российское командование на протяжении многих месяцев готовится. Технически выросли – не могу называть детали, но я знаю, что на Южном направлении наши войска растут технически буквально каждую неделю, и даже упор на беспилотники-камикадзе может не сработать. Отсюда и нерешительность», – объяснил Подоляка.
В Киеве понимают, что ВСУ уже не смогут повторить осенний прорыв, так как с российской стороны оборонительные линии по всему фронту постоянно укрепляются. Западные вооружения и дроны-камикадзе, которые являются главными козырями ВСУ, могут не справиться с глубоко эшелонированной российской обороной. А провал «контрнаступа» может стать приговором для киевского режима.
«Они понимают, что удар может быть только один, и, если они проиграют этот удар, они проиграют все. Отсюда и нерешительность», – уверен журналист.
А пока ВСУ откладывают начало контрнаступления, российские подразделения потихоньку продвигаются на наиболее сложных участках линии соприкосновения. К тому же успеху российской стороны способствует применение планирующих авиабомб, которые позволяют быстро и эффективно уничтожать опорные пункты ВСУ, добавил Подоляка.