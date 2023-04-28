Подоляка: ВС РФ посеяли нерешительность в рядах ВСУ перед контрнаступлением

В этой ситуации киевский режим очень хотел бы поймать российскую армию на атаке, когда она потратит силы на взлом украинской обороны и будет ослаблена, чтобы именно в этот момент нанести решающий удар. Потому что та эшелонированная оборона, которую за последние месяцы возвела по свою сторону фронта Россия, для ВСУ может оказаться непроходима.