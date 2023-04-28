С Новым Годом!

«РВ»: в Бахмуте уничтожили командира элитного подразделения спецназа ВСУ Чернигова

Армия
«РВ»: в Бахмуте уничтожили командира элитного подразделения спецназа ВСУ Чернигова

В Бахмуте (Артемовске) ликвидировали командира одного из элитных подразделений украинских войск Александра Чернигова, сообщает «Русская весна».

Отмечается, что он командовал группой 73-го морского центра спецназначения ВСУ. По информации издания, Чернигова уничтожили 24 апреля. В тот же день стало известно о гибели офицера ССО ВСУ лейтенанта Владимира Ободенко.

Напомним, освобождением Бахмута занимаются штурмовые отряды ЧВК «Вагнер». Несмотря на ожесточенное сопротивление находящихся в городе сил ВСУ, «музыканты» планомерно выдавливают противника с занимаемых позиций.

#спецоперация рф #всу #бахмут #днр #чвк вагнер