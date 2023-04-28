Молдавия совершила еще один недружественный шаг в отношении Москвы и на этот раз составила «черный список» из лиц, которым отныне запрещен въезд в республику. Среди персоналий можно встретить как российского президента Владимира Путина, так и певца Филиппа Киркорова.
Впрочем, сам перечень официально не опубликован. Как заявил молдавский премьер Дорин Речан в эфире TV8, некоторые из упомянутых в нем людей узнают об этом только при попытке пересечь границу.
«У нас длинный список, и мы продолжаем отправлять их домой, — подчеркнул Речан. — В какой-то момент мы сделаем публичный список, на данный момент достаточно того механизма, который работает сегодня. Не знаю, нужно ли тратить ресурсы государства на составление публичного списка».
Судя по словам премьера, список насчитывает внушительное количество персоналий: помимо Путина и Киркорова, в нем значится сын бывшего генпрокурора, бизнесмен Игорь Чайка. Без конкретных уточнений Речан пояснил, что в перечень вошли чиновники и популярные артисты, которые «пропагандируют и поддерживают» боевые действия на Украине.
На прошлой неделе, 17 апреля, в Молдавию не смог попасть глава Татарстана Рустам Минниханов, прилетевший туда для участия в Конгрессе дружбы народов — видимо, политик тоже числится в секретном перечне, раз уж ему не дали даже спуститься с трапа самолета в аэропорту Кишинева.
При этом Речан настаивает на том, что Молдавия — это суверенное государство, а потому иностранные граждане обязаны уважать решение властей и не должны указывать Кишиневу, что ему следует делать, а что — нет. Тем не менее, подобная риторика звучит только лишь по отношению к России, а независимость республики давно вызывает вопросы.
«Ну, во-первых, туда сейчас никто и не собирается. А во-вторых, и страны такой уже нет. Местные начальники ее продали Румынии, став предателями своей Родины. И с ними нет смысла ни о чем разговаривать. Пусть с ними народ разбирается. И решит, наконец, кто они — молдаване или румыны», — прокомментировал заявление «загадочного существа по имени Речан» в своем Telegram зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в беседе с «Политикой Сегодня» согласился с тем, что решение оглашать какую-либо информацию или нет, действительно, является суверенным правом каждой страны. Однако Молдавия таким статусом не обладает, констатировал эксперт.
«А то, что этот список составлен произвольно под американскую диктовку, его публикация может позволить выявить того, кто это диктовал — в этом опасения, скорее всего, и есть. Понятно, что Молдавия, по большей части, берется под внешнее управление, и это [черный список] один из способов взятия [республики] под управление [Запада]», — констатировал политолог.
Коктыш допустил, что МИД РФ предпримет ответные действия, но они могут быть несимметричными и даже непубличными. Конкретно в данном случае зеркальные меры, по его словам, не имеют особого смысла, но российское внешнеполитическое ведомство непременно найдет способ отреагировать на недружественный жест Кишинева по своему усмотрению.
Около месяца назад жителей Молдавии обязали говорить на румынском вместо молдавского, которого теперь фактически больше нет. По заверениям президента республики Майи Санду, такое решение позволит «направить энергию на построение общего будущего в ЕС».
Новоиспеченный премьер-министр Речан полностью солидарен в вопросе евроинтеграции. Более того, несколько дней назад он предупредил, что власти намерены штрафовать граждан за ношение георгиевской ленты. Политологи сочли такой шаг «возрождением нацизма» в Европе.
Ранее «ПС» рассказывала, как Санду продолжает вести Молдавию к отказу от нейтрального статуса и открытому присоединению к антироссийской коалиции. В ближайшем будущем Кишинев может стать еще одним плацдармом НАТО в противостоянии с Москвой. Нюансы реализации «западного сценария» — в нашем материале.