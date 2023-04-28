Коктыш предрек «непубличный» ответ России на решение Молдавии запретить въезд Путину

При этом Речан настаивает на том, что Молдавия — это суверенное государство, а потому иностранные граждане обязаны уважать решение властей и не должны указывать Кишиневу, что ему следует делать, а что — нет. Тем не менее, подобная риторика звучит только лишь по отношению к России, а независимость республики давно вызывает вопросы.