Милонов обвинил «королеву марафонов» Блиновскую в провинциальности

Депутат Госдумы Виталий Милонов обвинил в провинциальности создателя «Марафона желаний» Елену Блиновскую, которую накануне задержали по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Об этом он заявил в интервью журналисту Роману Голованову.
«Светская львица – самоназвание. Львица – это что-то грациозное. А здесь собирательный провинциальный образ глупой женщины, попавшей в столицу. У нее там куча шмотья. Это типичные ценности глупого человека, который дорвался до денег: яркие бусы, машины», — возмутился народный избранник.
Депутат выразил уверенность, что через несколько лет ценности Блиновской «покроются ржавчиной», и от них ничего не останется. Он также сравнил «королеву марафонов» с основателем финансовой пирамиды «МММ» Сергеем Мавроди, так как они оба выкачивают деньги из карманов россиян.
Ранее адвокат Денис Широков предположил, что Блиновскую могут лишить свободы на семь лет, если будет доказана ее вина в неуплате налогов и отмывании денег.