Милонов обвинил «королеву марафонов» Блиновскую в провинциальности

Депутат выразил уверенность, что через несколько лет ценности Блиновской «покроются ржавчиной», и от них ничего не останется. Он также сравнил «королеву марафонов» с основателем финансовой пирамиды «МММ» Сергеем Мавроди, так как они оба выкачивают деньги из карманов россиян.