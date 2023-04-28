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Гундаров: контрнаступление ВСУ может привести к развязыванию боев в космосе

Армия
Гундаров: контрнаступление ВСУ может привести к развязыванию боев в космосе

После контрнаступления украинской армии в космосе могут развернуться сражения. Об этом в беседе с газетой «Московский Комсомолец» заявил военный эксперт Владимир Гундаров.

По его словам, организацией наступления ВСУ занимается Вашингтон. В связи с этим боевики для достижения целей будут использовать различные современные технологии.

«Не исключаю, что над территорией Украины может быть применена и наша космическая группировка орбитальных спутников», — отметил Гундаров.

Эксперт предположил, что американцы предпримут попытку ликвидировать российские спутники в космосе облаками из плазмы. Он объяснил, что высокоэнергетические заряженные частицы могут нарушить работу всей электроники летательного аппарата.

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