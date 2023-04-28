Рогов: высадка десанта в Энергодаре может стать отвлекающим маневром при контрнаступлении ВСУ

Высадка украинского десанта в Энергодаре может стать отвлекающим маневром при попытке контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, в район Никополя перебрасываются подразделения ВСУ, имеющие опыт боев в городской застройке, а также отмечается большое скопление плавсредств, подготовленных для форсирования Днепра.
«Вполне возможно, что отвлекающий удар они сделают максимально серьезным, чтобы мы поверили в это, и параллельно с этим ударят на другом участке», — сказал Рогов.
По мнению Рогова, переброска под Никополь частей ВСУ с опытом городских боев, как раз может свидетельствовать о намерении украинского командования нанести отвлекающий удар в районе Энергодара.