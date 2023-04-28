В Омской области пенсионерка прокатила врио губернатора по сгоревшему селу

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко осмотрел населенные пункты, которые больше всего пострадали от лесных пожаров. По селу Чистоозерье в Большереченском районе его провезла пенсионерка на «УАЗике». Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Хоценко о важном».