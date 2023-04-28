В Омской области пенсионерка прокатила врио губернатора по сгоревшему селу

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко осмотрел населенные пункты, которые больше всего пострадали от лесных пожаров. По селу Чистоозерье в Большереченском районе его провезла пенсионерка на «УАЗике». Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Хоценко о важном».
Накануне в Крутинском и Большереченском районах Омской области произошли крупные пожары. Утром 28 апреля Хоценко отправился на встречу с жителями деревень, чтобы оценить последствия взбушевавшийся стихии.
Первой точкой стало село Чистоозерье, где от огня пострадали девять человек — чиновник пообещал, что им будет выплачено по 150 тысяч рублей.
Позднее в Сети появилось видео, на котором глава региона едет по сгоревшей омской деревне, причем за рулем автомобиля сидит бабушка — как пишут СМИ, именно она и привлекла основное внимание к поездке врио губернатора.
«Осматриваем дома сгоревшие. Много погорело, конечно», — говорит Хоценко на видео.
Ранее «ПС» писала о сразу нескольких крупных пожарах, которые произошли в Свердловской области. Как это отразится на позициях губернатора Евгения Куйвашева, читайте в нашей статье.