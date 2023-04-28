Американист Богуславская объяснила, с чем связана популярность ролика ведущего Карлсона

Уволенный с телеканала Fox News ведущий Такер Карлсон гораздо интереснее для американцев, чем их президент Джо Байден, этим и обусловлена популярность ролика журналиста в Twitter, заявила американист Юлия Богуславская.
В беседе с РИА Новости эксперт отметила, что Карлсон даже после увольнения остался популярным в обществе человеком. Интерес к его персоне сохраняется, в том числе, благодаря опубликованному видео, в котором он рассказал о деятельности американских СМИ.
«То, о чем он говорит, вызывает больший интерес, чем давно ожидавшееся объявление Джо Байдена о том, что он собирается баллотироваться на второй срок», — подчеркнула Богуславская.
Ранее сообщалось, что видео Карлсона набрало в полтора раза больше просмотров, чем ролик Байдена о выборах. Обращение журналиста посмотрели более 62 миллионов раз.