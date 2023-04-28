Ролик Карлсона о СМИ опередил обращение Байдена по просмотрам

Журналист опубликовал в Twitter видео после ухода с Fox News. В обращении он заявил о запрете на обсуждение важных тем со стороны СМИ. Ролик Карлсона посмотрели 62,3 миллиона раз. Ведущий опубликовал видео через сутки после заявления Байдена.