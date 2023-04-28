Ролик Карлсона о СМИ опередил обращение Байдена по просмотрам

Видеоролик ведущего Такера Карлсона набрал больше просмотров, чем обращение президента США Джо Байдена о выдвижении на второй срок.
Журналист опубликовал в Twitter видео после ухода с Fox News. В обращении он заявил о запрете на обсуждение важных тем со стороны СМИ. Ролик Карлсона посмотрели 62,3 миллиона раз. Ведущий опубликовал видео через сутки после заявления Байдена.
Американский лидер в своем обращении анонсировал участие в президентских выборах. Соответствующий ролик посмотрели только 42 миллионов раз.
Напомним, что Fox News сообщил об уходе Такера Карлсона 24 апреля. Такое решение было обоюдным, сказано в сообщении телеканала.