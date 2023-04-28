Эксперт Григорьева объяснила правила выплаты пенсии в праздничные дни

Сроки получения пенсии в России определяются законодательством, которое устанавливает перенос выплаты на рабочий день, предшествующий праздникам, если она выпадает на праздничную дату, пояснила в интервью агентству «Прайм» замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.
При этом закон предоставляет россиянам право самим выбирать способ получения пенсии. Вариантами являются перечисление средств на банковскую карту, выплата наличными через отделения «Почты России» и по доверенности. Кроме того, до 1 мая наличные деньги можно получить через специальные службы, после этим будет заниматься только «Почта России», уточнила эксперт.
В момент выбора способа выплат с гражданином согласовывается и график доставки. Однако, когда много праздничных дней, как в мае, он смещается, и такая система действует в России уже давно, отметила Григорьева.