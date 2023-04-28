Эксперт Григорьева объяснила правила выплаты пенсии в праздничные дни

При этом закон предоставляет россиянам право самим выбирать способ получения пенсии. Вариантами являются перечисление средств на банковскую карту, выплата наличными через отделения «Почты России» и по доверенности. Кроме того, до 1 мая наличные деньги можно получить через специальные службы, после этим будет заниматься только «Почта России», уточнила эксперт.