Пресс-секретарь Белого дома вышла из себя после вопроса о новых шпаргалках Байдена

Американские журналисты вывели на эмоции пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер вопросами о шпаргалках для президента США Джо Байдена. По ее словам, подготовка тем, которые могут прозвучать на пресс-конференции, — совершенно нормальная практика.
«Это совершенно нормально, когда президенту сообщают о журналистах, которые хотят задать вопросы, и темах. У нас нет конкретных вопросов заранее. Это не то, чем мы занимаемся, и на самом деле, я хотела бы отметить, заданный вопрос отличался от того, который был на карточке, которую вы все видели», — объяснила Жан-Пьер.
Ранее газета New York Post обратила внимание, что американский лидер пользовался подсказками во время пресс-конференции с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем. Так, в частности, для Байдена распечатали фотографию сотрудницы Los Angeles Times Кортни Субраманиан, причем ее фамилия была написана по слогам. Кроме того, на листке значились адресованные президенту вопросы от корреспондентов.
При этом в самом издании заявили, что не согласовывали вопрос с Белым домом. Субраманиан действительно сформулировала его не так, как значилось на карточке, но сама тема совпала. Попытки журналистов выяснить, как так получилось, Жан-Пьер сразу пресекла, заявив, что на это «уже не осталось времени».
«Судя по выражению ее лица, она на пределе. Думаю, скоро уволится. До конца года – точно», — написал в Telegram-канале шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осадила посла США в Москве Линн Трейси за слова о россиянах строчкой из стиха Рождественского.