Пресс-секретарь Белого дома вышла из себя после вопроса о новых шпаргалках Байдена

При этом в самом издании заявили, что не согласовывали вопрос с Белым домом. Субраманиан действительно сформулировала его не так, как значилось на карточке, но сама тема совпала. Попытки журналистов выяснить, как так получилось, Жан-Пьер сразу пресекла, заявив, что на это «уже не осталось времени».