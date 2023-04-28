Увеличение рейтинга Кадырова и Суровикина меня радует — Пригожин об итогах опроса «лицо СВО»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался об итогах опроса «лицо СВО», который состоялся в социальных сетях. Бизнесмен заявил, что его радует увеличение рейтинга главы Чечни Рамзана Кадырова и генерала Сергея Суровикина.
Журналисты издания «Глас народа» заметили, что изначально в опросе лидировал Пригожин с результатом более 80%, а затем его рейтинг опустился до 62%. Рейтинг Кадырова и Суровикина, наоборот, вырос. Бизнесмен высказался по этому поводу и отметил, что его радуют такие результаты.
«Увеличение рейтинга Кадырова и Суровикина меня, напротив, радует, потому что они делают дело. Поэтому суммируйте наши рейтинги, и вы получите тот объем людей, которые против "Клуба капризных дедушек", его еще иногда называют "Клуб капризных карликов"» — приводит комментарий Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее предприниматель прокомментировал появившийся в социальных сетях опрос. По его словам, истинное лицо СВО — это боец ЧВК «Вагнер». «Музыкант» всегда в маске, поэтому люди идентифицируют Пригожина как сотрудника «оркестра».