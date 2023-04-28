Увеличение рейтинга Кадырова и Суровикина меня радует — Пригожин об итогах опроса «лицо СВО»

Журналисты издания «Глас народа» заметили, что изначально в опросе лидировал Пригожин с результатом более 80%, а затем его рейтинг опустился до 62%. Рейтинг Кадырова и Суровикина, наоборот, вырос. Бизнесмен высказался по этому поводу и отметил, что его радуют такие результаты.