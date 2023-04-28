Генерал Ретунский связал панику в украинской армии с новой тактикой ВС РФ в зоне СВО

Новая тактика боевой авиации и беспилотников ВС РФ доставила украинской армии множество проблем. Об этом заявил в интервью для «Московского Комсомольца» генерал-лейтенант Валерий Ретунский.
Эксперт отметил, что российские военные активно используют группы тактического назначения. Так, боевые задачи истребители выполняют не парами, а массово. По его словам, данное решение показало свою эффективность в зоне СВО.
Такой же тактики придерживаются и беспилотники, которые находят позиции вражеских ПВО для их дальнейшего уничтожения, в том числе при помощи планируемых авиабомб. По этой причине ВСУ столкнулись с проблемами, отметил Ретунский.