Microsoft может продлить лицензии на софт для тысячи компаний в России

Технологическая корпорация Microsoft планирует сохранить свое присутствие на российском рынке и продолжить обновлять программное обеспечение для ряда местных компаний, сообщает издание «Коммерсантъ».
Журналисты портала уточнили, что иностранная организация до сих пор не ликвидировала свое представительство в РФ. В то же время Microsoft пытается найти способы продолжить взаимодействие с отечественными фирмами, предоставляя им различный софт.
Около тысячи компаний в РФ с начала нынешнего года получили от корпорации устное предложение или письмо о пролонгации лицензии. ПО поставляется им в рамках параллельного импорта в коробочных версиях. В настоящее время спрос на продукцию Microsoft остается весьма высоким среди отечественных предпринимателей.