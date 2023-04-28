Microsoft может продлить лицензии на софт для тысячи компаний в России

Около тысячи компаний в РФ с начала нынешнего года получили от корпорации устное предложение или письмо о пролонгации лицензии. ПО поставляется им в рамках параллельного импорта в коробочных версиях. В настоящее время спрос на продукцию Microsoft остается весьма высоким среди отечественных предпринимателей.