В Черногорске простились с депутатом Верховного совета Хакасии Дмитрием Ивановым, сражавшимся в рядах ЧВК «Вагнер»

В феврале 2023 года Иванов отправился добровольцем в зону СВО и вступил в ряды ЧВК «Вагнер». В марте, участвуя в боях в районе Бахмута, он получил контузию, но продолжал управлять подразделением и лично уничтожил украинскую бронемашину выстрелом из РПГ. В ходе боя Дмитрий Иванов получил смертельное ранение и от полученных ран скончался.