В Черногорске простились с депутатом Верховного совета Хакасии Дмитрием Ивановым, сражавшимся в рядах ЧВК «Вагнер»

В городе Черногорск состоялось прощание с депутатом Верховного совета Хакасии Дмитрием Ивановым, погибшим в боях за Бахмут (Артемовск).
В феврале 2023 года Иванов отправился добровольцем в зону СВО и вступил в ряды ЧВК «Вагнер». В марте, участвуя в боях в районе Бахмута, он получил контузию, но продолжал управлять подразделением и лично уничтожил украинскую бронемашину выстрелом из РПГ. В ходе боя Дмитрий Иванов получил смертельное ранение и от полученных ран скончался.
В рапорте командира штурмового отряда ЧВК «Вагнер» сказано, что благодаря действиям Иванова удалось полностью ликвидировать крупный отряд украинских националистов.
Присутствовавший на прощании глава Республики Хакасия Валентин Коновалов высоко оценил подвиг Иванова, отметив, что он достоин звания Героя России. Также Коновалов выступил с инициативой присвоить одной из улиц Черногорска имя Дмитрия Иванова.