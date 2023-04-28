Захарова осадила посла США за слова о россиянах строчкой из стиха Рождественского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поставила на место посла США в Москве Линн Трейси, которая заявила об отсутствии у Вашингтона разногласий с российским народом. Своей реакцией дипломат поделилась в Telegram-канале.
Накануне американский посол в интервью газете «Коммерсантъ» оценила взаимоотношения РФ и США, а также перспективу контроля над вооружениями. Трейси подчеркнула, что, какие бы разногласия ни были у Вашингтона с Москвой, они не распространяются на российский народ.
«Народ России убивают по наводке Соединенных Штатов, на деньги Соединенных Штатов, из оружия Соединенных Штатов, руками режима, приведенного к власти Соединенными Штатами в результате государственного переворота, срежиссированного Соединенными Штатами», — возмутилась в ответ Захарова.
Официальный представитель МИД РФ добавила, что российские военные на передовой «делают свою работу», и процитировала строчки из стихотворения Роберта Рождественского «Реквием»: «Просто был выбор у каждого: я или Родина».
«Редкая удача газеты “Коммерсантъ”: поблагодарить американского посла за первое интервью изданию. Тем более, что Линн Трейси пообещала не отменять народ России. Ну и, конечно, Пулитцера за вопрос “Вы здесь уже три месяца. Каковы ваши первые впечатления?” Так и слышу: мы просто журналисты, делаем свою работу», — резюмировала она.
Ранее «ПС» писала о том, как Захарова «мудро и резко» осадила главу европейской дипломатии Жозепа Борреля за слова о том, что военно-морские силы стран ЕС должны начать патрулировать Тайваньский пролив.