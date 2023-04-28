Захарова осадила посла США за слова о россиянах строчкой из стиха Рождественского

Накануне американский посол в интервью газете «Коммерсантъ» оценила взаимоотношения РФ и США, а также перспективу контроля над вооружениями. Трейси подчеркнула, что, какие бы разногласия ни были у Вашингтона с Москвой, они не распространяются на российский народ.