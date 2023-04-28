Журналисты раскрыли обман с покупкой замка Аллы Пугачевой

Продажа особняка певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь оказалась обманом. Ранее появилась новость о том, что недвижимость приобрел известный шоумен Стас Барецкий.
Барецкий заявил, что купил дом с огромным дисконтом за 450 млн рублей, потому что им никто не интересовался. Как сообщил шоумен, он планировал его переделать в самый большой крематорий. Оказалось, что информация не соответствует действительности.
«Стаса Барецкого забыли в нашей стране, и он решил на волне продажи замка напомнить о себе. С точки зрения языка пиара это называется дешевый хайп», — рассказал журналист Илья Саглиани в беседе с «7Дней.ru».
Несмотря на опровержение новости, репортеры отмечают, что собственник у дома в действительности сменился. Им стал состоятельный человек, который предпочитает не раскрывать свое имя и не хочет комментировать прессе условия сделки.