«Страны такой уже нет»: Медведев высказался о возможном визите официальных лиц в Молдавию

Власти Молдавии продали страну Румынии. Такое мнение выразил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
Политик прокомментировал высказывание премьер-министра Молдавии Дорина Речана, который пообещал запретить президенту России Владимиру Путину въехать в республику. Медведев отметил, что официальный лица РФ пока не собираются посещать Кишинев.
«А во-вторых, и страны такой уже нет. Местные начальники ее продали Румынии, став предателями своей родины», – написал Медведев в Telegram.
Замглавы Совбеза уверен, что нет смысла разговаривать с властями Молдавии. По его словам, жители республики должны определиться, кто они – молдаване или румыны.