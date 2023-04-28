Аналитики WSJ обвинили Украину в упадочном состоянии оборонного сектора США

По словам авторов публикации, взрыв американского завода по производству особого типа пороха в Миндене (штат Луизиана) в 2021 году лишил Пентагон единственного источника взрывчатых веществ, используемых для артиллерийских и минометных снарядов, а также для ракет Tomahawk.