Оборонный сектор Соединенных Штатов пребывает в состоянии упадка из-за военной поддержки киевского режима и взрыва критически важного завода по производству пороха. Об этом пишут аналитики The Wall Street Journal.
По словам авторов публикации, взрыв американского завода по производству особого типа пороха в Миндене (штат Луизиана) в 2021 году лишил Пентагон единственного источника взрывчатых веществ, используемых для артиллерийских и минометных снарядов, а также для ракет Tomahawk.
Помимо этого, серьезным ударом для оборонного сектора США стала военная поддержка украинской армии, практически полностью истощившая американские арсеналы, говорится в статье.