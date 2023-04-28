Авторы sme.sk сообщили о визите лидеров Словакии и Чехии в Киев

Лидер Словакии Зузана Чапутова и президент Чехии Петр Павел проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такие сведения появились на сайте sme.sk.
Авторы портала сообщили о визите лидеров Словакии и Чехии в Киев. Чапутова и Павел намерены встретиться с украинским лидером.
Представители западных государств начали часто посещать Киев после начала СВО. Не так давно Зеленский принял президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. Примеру последних последовал и генсек НАТО Йенс Столтенберг.